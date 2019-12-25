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Dünya
AA
25.12.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

Netanyahu ilk kez anlattı: 'Savaşa girebilirdik' dedi...

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Netanyahu ilk kez anlattı: 'Savaşa girebilirdik' dedi...
17 Eylül 2018'de Suriye'deki Hmeymim üssü yakınlarında düşen Rus uçağı İsrail ve Rusya'yı karşı karşıya getirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi" dediğini söyledi.

Netanyahu, partisi Likud içindeki başkanlık seçimi öncesi İsrail Radyosu'na verdiği özel röportajda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile arasındaki yakın ilişkiye değinen Netanyahu, "Putin bana aramızdaki dostluk olmasa kendimizi (Rusya ile İsrail) askeri bir çatışmanın içinde bulabileceğimizi söyledi. Birkaç ayda bir görüşmemiz sayesinde bu (İsrail ile Rusya arasındaki olası savaş) engellenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

VAADİNİ YİNELEDİ

Röportajında Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde "İsrail'in egemenliğini" ABD yönetimine kabul ettirme vaadini de yineledi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açma kararı verdiği Netanyahu, bu konuda İsrail Meclisine dokunulmazlık başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Likud'un yarın yapılacak başkanlık seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu ile milletvekili Gideon Saar arasında geçecek.

Netanyahu'nun partideki başkanlık koltuğunu büyük ihtimalle koruyacağı belirtiliyor. 

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