NEOM projesine bokslu tanıtım
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, cumartesi günü iki ağır siklet boksör Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr.’ın şampiyonluk kapışmasına sahne olacak.
Suudi Arabistan’ın 500 milyar dolarlık NEOM projesi çerçevesinde, ileride buna benzer başka uluslararası sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor. Kızıldeniz kıyısına inşa edilmesi ve 2030 yılında tamamlanması beklenen NEOM şehrinin ticari, turistik, kültürel ve sportif faaliyetlerin de bir çekim merkezi olması hedefleniyor. Suudi rejimi, bu çerçevede turist çekebilmek için NEOM’da şeriat kurallarını da hafifletmeyi planlıyor.
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