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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
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07.05.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Nefes kesen kare! NASA yayınladı, 265 bin galaksi...

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Nefes kesen kare! NASA yayınladı, 265 bin galaksi...

Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini bir araya getiren bilim adamları, evrenin bugüne kadar ki en ayrıntılı görüntüsünü yayımladı.

LiveScience'ın haberine göre, Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemleriyle oluşturulan evrenin aile fotoğrafında, yaşlı ve küçük galaksiler ile tanınmış gezegenler bir arada görülüyor.

Hubble'ın 16 yılda yaptığı 7 bin 500'den fazla gözlemi bir araya getiren resim, evrenin şimdiye kadar ki en ayrıntılı görünümünü temsil ediyor.

Kompozit görüntüde, ışıkları Hubble'ın görüş açısına girene kadar milyarlarca yıl yol alan, çoğu çok uzakta yaklaşık 265 bin galaksinin bulunduğu ifade ediliyor.

Projenin lideri California Üniversitesinde görevli gök bilimci Garth Illingworth, "Bu tek görüntü, evrende galaksilerin gelişiminin tam tarihini, 'bebekliklerinden' tam bir 'yetişkin' olana kadar geçen süreyi kapsıyor." dedi.

Fotoğrafta iki ya da daha fazla genç galaksinin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan "galaktik tren enkazlarının" da görülebildiği belirtiliyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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