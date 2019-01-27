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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.01.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Neçirvan Barzani: PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez

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Neçirvan Barzani: PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.

Başbakan Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında Türk üssüne dün yapılan provokatif saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bölgeye hava saldırısı düzenlemesinin tek sebebinin terör örgütü PKK olduğunu vurgulayan Barzani, "Hava saldırısında köyler mi hedef alındı? Hayır! PKK'nın varlık gösterdiği bölgeler vuruldu. Burada yaşananların tek bir sebebi var o da PKK'nın kendisidir." diye konuştu.

Bölge halkının barışçıl bir şekilde gösteri düzenleme hakkının olduğunu ancak provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini belirten Barzani, şunları söyledi:

"Türk üssüne gidip saldırmak çözüm değildir. Halkın gelip bizimle konuşması gerekiyor. PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez. Oradaki halka daha önce bazı bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulunduk ancak vatandaşlarımız bunu ihlal etti. Burada yaşananlarının sebebinin PKK olduğu gayet açıktır."

IKBY Başbakanı Barzani, kendi toprakları üzerinden komşu ülkelere saldırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "IKBY'nin siyaseti bu konuda gayet nettir; topraklarımızın komşularımıza saldırmak için kullanılmasına izin veremeyiz. Tarafların, IKBY topraklarından istifade ederek komşulara saldırması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Barzani, terör örgütü PKK'yı işaret ederek, bazı tarafların bölge halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini dile getirdi.

IKBY Başbakanı, "Halkımızın çıkarlarını göz ardı ederek komşu ülkelerimize saldırıyorlar. Topraklarımızı, güvenli bölge şeklinde kullanıp kamplarda silahlanıp komşularımıza saldırıyorlar ve bedelini biz ödüyoruz. Buna artık bir son verilmesi gerekiyor." dedi.

"OLAYIN SORUMLULARI HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Terör örgütü PKK'nın DEAŞ'ın ortaya çıkmasından istifade ederek bölgede yayılmacı politika izlediğine de değinen Barzani, "Maalesef son 4-5 yıldır DEAŞ ile mücadele ederken bazı taraflarda bu durumdan istifade etti ve bölgede yayılmak istedi." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Şeladize olaylarına ilişkin dün bir telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Barzani, "Sayın Bakan'a, olayı kışkırtanlar hakkında her türlü yasal işlemleri başlatacağımızı belirttim. Bu konuda bir komisyon oluşturup gerekli incelemeleri yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

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