Ne yazık ki Julen’den kötü haber var
İspanya’nın Malaga kentinde, 107 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 2 yaşındaki Julen Rosello’dan kötü haber geldi.
Arama kurtarma ekipleri, 13 günlük çalışmaların sonucunda, dün küçüğün cansız bedenine ulaştılar. Küçük Julen’in düştüğü kuyunun yanına açılan 75 metrelik başka bir kuyuya ikişer kişilik ekipler halinde inen madenciler, çalışmalarında çekiç ve hava pompalı küçük kazıcı aletler kullandılar. Küçüğün talihsiz ölümü üzerine Malaga Belediyesi üç günlük yas ilan ederken, hükümet de ülkedeki tüm yasa dışı kuyuların tespiti için çalışma başlattı. Julen’in ailesinin 2017’de ani kalp durması nedeniyle 3 yaşındaki çocuklarını da kaybettiği belirtiliyor.
Küçük Julen’den gelen acı haberle yıkılan anne ve babasının, bundan iki yıl önce de ilk bebeklerini ani kalp durması sebebiyle kaybettikleri ortaya çıktı.
13 GÜN SONRA ULAŞTILAR
Küçük Julen’in düştüğü tam 107 metrelik kuyuya, tam 13 gün süren çalışmalar sonucu inilebildi. Bu ‘ölüm’ kuyusunun hemen yanına 75 metrelik başka bir kuyu açan arama kurtarma ekipleri, buradan inerek küçüğün cansız bedenine ulaşabildiler. Julen, izinsiz ve yasadışı bir maden arama kuyusuna düşerek can verdiği için, buna benzer diğer ‘ölüm’ kuyularının bulunması için de çalışma başlatıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle