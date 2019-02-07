NATO’ya ilk adım
YUNANİSTAN ile yaşadığı isim sorunu nedeniyle yıllardır NATO’nun kapısında bekleyen Makedonya, engelin aşılmasının ardından dün Brüksel’de Katılım Protokolü’nü imzalayarak ittifakın 30’uncu üyesi olmaya bir adım daha yaklaştı.
NATO karargahında, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, üye 29 ülkenin daimi temsilcileri ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’un katılımıyla atılan imza ülke açısından tarihi dönemeçlerden biri olarak görülüyor. Makedonya’nın üye olabilmesi için protokolün, Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.
ZİRVE LONDRA’DA
70’inci yıldönümünü kutlayacak olan NATO, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirvenin aralık ayında Londra’da yapılacağını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle