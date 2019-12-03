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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
03.12.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

"NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata"

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"NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata"

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, birliğin Türkiye'yi yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi ve NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesini tarihi bir hata olarak niteledi.

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, birliğin 70'inci kuruluş yıl dönümü öncesinde İngiliz yayın kuruluşu The Times'a açıklamalarda bulundu.

2009 ve 2014 yılları arasında NATO'nun Genel Sekreterlik görevini yürüten Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun tarihte hiç olmadığı kaçar siyasi görüş ayrılıkları yaşadığını belirtti.

Eski genel sekreter, birlik içerisinde yaşanan mevcut siyasi krizlere değindi ve bu durumun Londra'da düzenlenecek olan Liderler Zirvesi'ne gölge düşürebileceğinden bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya üye bazı ülkelerin birliğe yeterince maddi katkı yapmadığı açıklamalarını ele alan Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin NATO'ya olan taahhüdü üzerinde şüpheler oluştuğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde dediği, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözleri üzerine konuşan Anders Fogh Rasmussen, tartışmalı sözlerin üye ülkeler arasında rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Son olarak Türkiye'nin birlik içerisindeki mevcut durumuna değinen Anders Fogh Rasmussen, hava savunma sistemleri için Rus yapımı S-400'leri tercih de etse NATO'nun Türkiye'yi bırakmaması gerektiğini ifade etti ve birlik üyelerinin Türkiye'ye sırtını dönme tavrını tarihi bir hata olarak niteledi.

Anders Fogh Rasmussen, söz konusu 3 maddenin Londra'da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni raydan çıkarma ihtimal olduğu uyarısında bulundu.

Anders Fogh Rasmussen ayrıca, "NATO askeri olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü durumunda ama ittifak siyasi olarak daha zayıf." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluşunun 70'inci yılında NATO liderleri, zirve için 3-4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek. Zirve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde Buckingham Sarayı'nda gerçekleştirilecek davetle başlayacak.

4 Aralık Çarşamba günü liderler Çin, siber güvenlik ve NATO'nun uzaydaki varlığı gibi konuları ele alacağı 3-4 saat sürmesi beklenen toplantı için bir araya gelecek.

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