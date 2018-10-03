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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA-AA
03.10.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

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NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

NATO Savunma Bakanları Zirvesi, üyelik sürecindeki Gürcistan Komisyonu’nun kabulüyle başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Gürcistan’ın NATO üyeliğini desteklediğimizi tekrar teyit ettik” ifadelerini kullandı. Stoltenberg Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasına uyması çağrısını yinelerken "9M729" adlı yeni geliştirdiği füze sisteminin anlaşmanın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

NATO Savunma Bakanları Zirvesi’nde bakanlar bir araya geldi. Gürcistan Komisyonu’nu kabul eden NATO üyeleri, Gürcistan’ın üyeliği konusunu görüşecekler.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Temmuz ayında yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde üye Devlet Başkanlarının, Gürcistan’ın üyeliğinin önemli olduğunu fark ettiklerini açıkladı.

TEKRAR TEYİT ETTİK

“Gürcistan’ın NATO üyeliğini desteklediğimizi tekrar teyit ettik” diyen Genel Sekreter, bugünkü toplantının işbirliğinin gelişmesini tartışmak için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

“Önümüzdeki Mart ayında Gürcistan’da düzenlenecek NATO tatbikatı hazırlıklarını da tartışacağız” diyen Stoltenberg, tarafların Karadeniz bölgesinin güvenlik durumunu da tartışacağını ifade etti. Stoltenberg, Karadeniz’de NATO ve Gürcistan’ın ortak endişeyi taşıdığını söyledi.

CİDDİYETLE KARŞILIYORUZ

Stoltenberg, "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla anlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleriyle Moskova yönetimine yüklendi. 

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumundan önce basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, tüm müttefiklerin Rusya'nın INF uyarınca sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın Avrupa'nın güvenliği açısından kilit öneme sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "INF'nin ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla antlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın "9M729" adlı yeni geliştirdiği füze sistemini ilk etapta inkar ettikten sonra kabul ettiğini anımsatan Stoltenberg, bunun INF'nin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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