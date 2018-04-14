NATO’dan operasyona tam destek
ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki bazı hedeflere yönelik olarak düzenledikleri operasyonunun ardından NATO’nun karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), Suriye gündemiyle daimi temsilciler düzeyinde toplandı. Üç ülkenin diğer NATO müttefiklerini bilgilendirdiği toplantıdan operasyona tam destek mesajı çıktı. NAC toplantısı sonrasında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Yapılması gereken doğru şey buydu” dedi.
Bazı üye ülkelerin pozisyonlarının ABD, İngiltere ve Fransa ile yüzde yüz örtüşmemesine rağmen NATO’dan operasyona tam destek çıkmasında bu ülkelerin verdikleri bilgiler ve kimyasal silah saldırısına sessiz kalınması dışında fazla bir alternatif bulunmaması etkili oldu. Üç ülke tarafından yapılan bilgilendirmede 7 Nisan’da Duma’da düzenlenen kimyasal silah saldırısı karşısında Suriye rejimine karşı güç kullanmak dışında uygulanabilir bir alternatif bulunmadığı tezi işlendi.
Kimyasal silah kullanımının normal hale getirilemeyeceğini söyleyen Stoltenberg, operasyonun Suriye rejiminin kimyasal silah üretimine ve kullanımına olanak sağlayan tesisleriyle sınırlı kaldığını söyledi. Suriye’nin kimyasal silah kullanım kabiliyetinin operasyonla birlikte gerilediğini ve operasyonun bu tür saldırılar için caydırıcı nitelikte olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Kimyasal silah kullanma isteğinde olan rejimler olduğu sürece saldırılar konusunda hiçbir zaman tam garantiye sahip olamayacağız” dedi. Kimyasal silah saldırısı karşısında sessiz kalınmasının Suriye’deki soruna siyasi çözüm bulunması amaçlı çabaları baltalayıcı bir etki yaratacağı da Stoltenberg’in vurguları arasında yer aldı. Stoltenberg kimyasal silahların Suriye halkı ve ortak güvenlik için birincil bir tehlike olduğunu belirtti.
NAC sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejiminin mükerrer kimyasal kullanımı güçlü şekilde kınanırken sorumluların hesap vermesi çağrısı yapıldı. Siyasi çözüm amaçlı Birleşmiş Milletler (BM) çabalarına destek veren NATO, Suriye rejimi ve destekçileri Rusya ile İran’a insani yardıma erişim sağlamaları çağrısını yineledi.
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