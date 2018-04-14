NATO’dan operasyona tam destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNATO’dan operasyona tam destek
GeriDünya NATO’dan operasyona tam destek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
14.04.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

NATO’dan operasyona tam destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NATO’dan operasyona tam destek

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki bazı hedeflere yönelik olarak düzenledikleri operasyonunun ardından NATO’nun karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), Suriye gündemiyle daimi temsilciler düzeyinde toplandı. Üç ülkenin diğer NATO müttefiklerini bilgilendirdiği toplantıdan operasyona tam destek mesajı çıktı. NAC toplantısı sonrasında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Yapılması gereken doğru şey buydu” dedi.

Bazı üye ülkelerin pozisyonlarının ABD, İngiltere ve Fransa ile yüzde yüz örtüşmemesine rağmen NATO’dan operasyona tam destek çıkmasında bu ülkelerin verdikleri bilgiler ve kimyasal silah saldırısına sessiz kalınması dışında fazla bir alternatif bulunmaması etkili oldu. Üç ülke tarafından yapılan bilgilendirmede 7 Nisan’da Duma’da düzenlenen kimyasal silah saldırısı karşısında Suriye rejimine karşı güç kullanmak dışında uygulanabilir bir alternatif bulunmadığı tezi işlendi.

Kimyasal silah kullanımının normal hale getirilemeyeceğini söyleyen Stoltenberg, operasyonun Suriye rejiminin kimyasal silah üretimine ve kullanımına olanak sağlayan tesisleriyle sınırlı kaldığını söyledi. Suriye’nin kimyasal silah kullanım kabiliyetinin operasyonla birlikte gerilediğini ve operasyonun bu tür saldırılar için caydırıcı nitelikte olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Kimyasal silah kullanma isteğinde olan rejimler olduğu sürece saldırılar konusunda hiçbir zaman tam garantiye sahip olamayacağız” dedi. Kimyasal silah saldırısı karşısında sessiz kalınmasının Suriye’deki soruna siyasi çözüm bulunması amaçlı çabaları baltalayıcı bir etki yaratacağı da Stoltenberg’in vurguları arasında yer aldı. Stoltenberg kimyasal silahların Suriye halkı ve ortak güvenlik için birincil bir tehlike olduğunu belirtti.

NAC sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejiminin mükerrer kimyasal kullanımı güçlü şekilde kınanırken sorumluların hesap vermesi çağrısı yapıldı. Siyasi çözüm amaçlı Birleşmiş Milletler (BM) çabalarına destek veren NATO, Suriye rejimi ve destekçileri Rusya ile İran’a insani yardıma erişim sağlamaları çağrısını yineledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

NATO’dan operasyona tam destek

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!