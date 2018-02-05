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    NATO'dan Afrin açıklaması

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 18:35 | Son Güncelleme:

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı harekâtının gidişatı hakkında İttifak'a bilgi verdiğini söyledi.

    NORVEÇ'in başkenti Oslo'da düzenlenen güvenlik konferansında katılımcıların sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Suriye'de kara harekâtı düzenleyen ülkelerle yakın temas kurulmasını gerekli gördüklerini belirterek Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtının gidişatına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

    'TÜRKİYE DAHA ÖNCE BİLGİ VERDİ VE GELECEKTE DE VERECEK'

    Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerle yaptığım görüşmelerde, uluslararası koalisyon temsilcilerinin birbirleriyle çatışmaması için Suriye'de kara harekâtı düzenleyen ülkeler arasında temas kurulmasının ne kadar önemli olduğunu dile getirdim. Herkesin bunu anladığını düşünüyorum ve biz bu konuya ciddiyetle yaklaşıyoruz. Türkiye, Afrin harekâtı hakkında daha önce bilgi verdi ve gelecekte de verecek" dedi.

    Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye ciddi katkı sunan NATO üyelerinden biri olduğunu da kaydeden Stoltenberg, Ankara'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınarak 2016 yılında Türkiye'de askeri darbe girişimi yapıldığını anımsattı.

    Etiketler: Jens Stoltenberg , NATO , Afrin
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