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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
18.04.2018 - 22:01, Son GÃ¼ncelleme:

NATO'da üst düzey görev: Komuta Türkiye'de!

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NATO'da üst düzey görev: Komuta Türkiye'de!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg TÃ¼rkiye'nin "Ã§ok yÃ¼ksek hazÄ±rlÄ±k seviyeli mÃ¼ÅŸterek gÃ¶rev gÃ¼cÃ¼"nun komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Irak'ta baÅŸlatmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim misyonuna TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ destek ifade ettiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalara destek vereceÄŸini bildirdi. TÃ¼rkiye'nin eÄŸitimciler ve personelle katkÄ±da bulunmak istemesini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, TÃ¼rkiye temaslarÄ±nÄ± AA muhabirine deÄŸerlendirdi. NATO'nun Irak'taki eÄŸitim misyonu hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye deÄŸinen Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin eÄŸitim misyonuna gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸini ifade ettiÄŸini belirtti. Åžu anda planlama sÃ¼recinde olduklarÄ±nÄ± dile getiren Stoltenberg, ÅŸu bilgileri verdi:Â 

"Irak'taki eÄŸitim misyonunu umarÄ±m temmuzdaki NATO Zirvesinde baÅŸlatabileceÄŸiz. AyrÄ±ntÄ±lar henÃ¼z kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±. Åžu anda IraklÄ± subaylarÄ±n ve askerlerin eÄŸitilmesini saÄŸlayacak bir eÄŸitim misyonu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YapÄ±lmak istenen askeri okullar ve akademiler kurulmasÄ±yla Irak'Ä±n kendi kendine yardÄ±m edebilmesi iÃ§in eÄŸitimcilerin eÄŸitilmesi. Bunun yanÄ±nda kendi savunma ve gÃ¼venlik kurumlarÄ±nÄ± oluÅŸturmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak istiyoruz. HenÃ¼z karar verilmiÅŸ bir ÅŸey yok. Irak ile bunun Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rkiye devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalara destek vereceÄŸini bildirdi. TÃ¼rkiye'nin aynÄ± zamanda eÄŸitimciler ve personelle katkÄ±da bulunmak istemesini de memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz."Â 

Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgede Ã¶zel bir rolÃ¼ bulunduÄŸunu, bÃ¶lgeyi iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin ayrÄ±ca daha Ã¶nce de BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼meti ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ile yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu hatÄ±rlatan Stoltenberg, "BÃ¼tÃ¼n bunlar TÃ¼rkiye'ye NATO eÄŸitim misyonunda faydalÄ± olacak tecrÃ¼be ve bilgi saÄŸlÄ±yor." diye konuÅŸtu.Â 

"BARIÅžI DA KAZANMALIYIZ"

Yerel gÃ¼Ã§leri eÄŸitmenin NATO'nun sahip olduÄŸu en iyi araÃ§lardan biri olduÄŸunu vurgulayan Stoltenberg, "Ã–nleme, mÃ¼dahaleden daha iyidir. Biz sadece savaÅŸÄ± deÄŸil, barÄ±ÅŸÄ± da kazanmalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Â 

Stoltenberg, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:Â 

"DEAÅž ya da tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin geri gelmesini ve Irak'Ä±n istikrarÄ±nÄ± tehdit etmesini Ã¶nlemeliyiz. EÄŸitim misyonu ve kapasite artÄ±rÄ±mÄ± iÅŸte tam da bu nedenle Ã¶nem taÅŸÄ±yor. IraklÄ±lar, DEAÅž'Ä±n geri gelmesini kendileri Ã¶nlemeli ve kendileri terÃ¶rle mÃ¼cadele edebilmeli. Irak'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadele edebilmesi bizim Ã§Ä±karÄ±mÄ±za. KomÅŸularÄ±mÄ±z ne kadar istikrarlÄ± olursa biz de o kadar gÃ¼vende oluruz. Irak, Afganistan, Bosna ya da Libya gibi NATO'nun operasyon yaptÄ±ÄŸÄ± yerlerden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ders ÅŸu. NATO muharebe harekatÄ± dÃ¼zenlemeye hazÄ±r olmalÄ± ama uzun vadede yerel gÃ¼Ã§lerin kendi Ã¼lkelerini savunmasÄ± yabancÄ± askerin gelip bunu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan daha etkili ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir. Ben ÅŸuna iÃ§tenlikle inanÄ±yorum. Yerel gÃ¼Ã§leri eÄŸitmek terÃ¶re karÅŸÄ± elimizdeki en iyi araÃ§."Â 

TÃœRKÄ°YE VJTF'DEN SORUMLU OLACAK

TÃ¼rkiye'nin onlarca yÄ±ldÄ±r ittifakÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin SoÄŸuk SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda Sovyetler BirliÄŸinin caydÄ±rÄ±lmasÄ±nda anahtar Ã¼lke olduÄŸunu, SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ±nda da NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶tesinde istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve krizlerin yÃ¶netilmesinde Ã¶nemli roller oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â 
Stoltenberg, NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶tesine istikrar gÃ¶tÃ¼rebilmesi ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleye devam edebilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. AynÄ± zamanda Avrupa'da toplu savunmanÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli bir sorumluluk daha Ã¼stleneceÄŸini aktardÄ±.Â 

Stoltenberg, "TÃ¼rkiye, birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde NATO'nun Ã§ok kÄ±sa sÃ¼relerde gÃ¶revlendirmesine hazÄ±r olacak Ã‡ok YÃ¼ksek HazÄ±rlÄ±k Seviyeli MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼'nden (VJTF) sorumlu olacak. Bunu da memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bu bizim daha belirsiz ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyen durumlara karÅŸÄ± adaptasyonumuzun bir parÃ§asÄ±." diye konuÅŸtu.Â 

VJTF'nin, 2014 Galler Zirvesinden sonra Rusya, OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'dan gelebilecek risklere ve tehditlere karÅŸÄ± kabiliyetlerinin geliÅŸtirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan NATO Mukabele Kuvveti (NRF) bÃ¼nyesinde kurulmasÄ±na karar verilmiÅŸti.Â 

VJTF'nin yaklaÅŸÄ±k 5 bin askerden oluÅŸan Ã§ok uluslu bir birlik olmasÄ±, hava, deniz ve Ã¶zel kuvvetlerce desteklenen 5 tabur iÃ§ermesi planlanÄ±yor. Tam olarak operasyonel hale geldiÄŸinde VJTF'nin bÃ¼yÃ¼k krizler oluÅŸmasÄ± durumunda hÄ±zlÄ± takviye gÃ¶revi gÃ¶recek iki ek birlik tarafÄ±ndan desteklenmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â 
VJTF etkin hale geldiÄŸinde henÃ¼z kriz baÅŸlamadan ilk uyarÄ± veya belirtilerden hemen sonra olasÄ± tehditlere karÅŸÄ± caydÄ±rÄ±cÄ± bir gÃ¼Ã§ olarak gÃ¶rev yapacak.Â 

TÃœRKÄ°YE'YE KATKILARÂ

TÃ¼rkiye'nin NATO'ya katkÄ±larÄ± gibi NATO'nun da TÃ¼rkiye'ye katkÄ±larÄ± olduÄŸunu belirten Stoltenberg, bunlara Ã¶rnek olarak AWACS izleme uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Konya'da bulunmasÄ±nÄ±, NATO gemilerinin TÃ¼rkiye'de daha fazla liman ziyareti ve tatbikatlar yapmasÄ±nÄ±, ayrÄ±ca istihbarat, keÅŸif ve gÃ¶zetleme faaliyetlerini gÃ¶sterdi.Â 
Ä°talya ve Ä°spanya'nÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi hava savunma bataryalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de konuÅŸlu olduÄŸunu hatÄ±rlatan Stoltenberg, "Bunlar TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶nemli katkÄ±lar. AyrÄ±ca yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiye'ye devam eden destekler bulunuyor. YÄ±llar iÃ§inde milyarlarca dolarlÄ±k radar, havaalanÄ±, iletiÅŸim sistemleri gibi altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± oldu." dedi.Â 

SURÄ°YE'DE NATO MEVCUDÄ°YETÄ° PLANI YOKÂ

Stoltenberg, NATO'nun Suriye krizindeki duruÅŸu hakkÄ±nda ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â 
"Åžu ana kadar Suriye'nin kuzeyinde NATO mevcudiyeti iÃ§in talep ya da plan yok. NATO TÃ¼rkiye'de bulunuyor ve TÃ¼rkiye'ye keÅŸif, hava savunmasÄ±, artÄ±rÄ±lan deniz mevcudiyeti ve tatbikatlarla destek veriyor. Ama deÄŸiÅŸik nedenlerden dolayÄ± Suriye'de NATO mevcudiyeti iÃ§in bir plan bulunmuyor. Bu nedenlerden biri de Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n zaten Ã§ok karmaÅŸÄ±k olmasÄ±. NATO'nun burada bulunmasÄ± da sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yardÄ±mcÄ± olmayacaktÄ±r."Â 

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