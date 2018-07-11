NATO zirvesinde 'atak helikopteri' ilk kez sahneye çıktı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in selamlama konuşmasının ardından aralarında Atak helikopterlerinin de bulunduğu helikopterler, NATO’ya bağlı ülkelerin bayrakları ve askerlerinin bulunduğu tören alanı üzerinden 13 müttefik ülkeye ait 20 helikopter ile birlikte geçiş yaptı. Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçmuş oldu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in selamlama konuşmasının ardından aralarında Atak helikopterlerinin de bulunduğu helikopterler, NATO’ya bağlı ülkelerin bayrakları ve askerlerinin bulunduğu tören alanı üzerinden 13 müttefik ülkeye ait 20 helikopter ile birlikte geçiş yaptı.
Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçmuş oldu.
Gösteride Türkiye’nin dışında ABD, Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Çekya'dan toplam 20 helikopter yer aldı.
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