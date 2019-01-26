NATO-Rusya anlaşamadı
ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekilme prosedürünü başlatmasına günler kala dün toplanan NATO-Rusya Konseyi, Moskova’nın geri adım atma niyetinde olmadığını gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov’un da katıldığı ve ilerleme sağlanamayan toplantıda Rusya’nın tutum değişikliğine gideceğine dair bir sinyal alamadıklarını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, INF’in geçersiz olmasının yaratacağı sonuçlar konusunda askeri değerlendirme süreci başlatıldığını belirtti.
Saygı gösterilmemesi halinde antlaşmanın değerinin olmayacağının ve sorunun Rusya’nın SSC-8 füze sistemlerinden kaynaklandığının altını çizen Stoltenberg, “Antlaşmanın gerçekten tehlike altında olduğunun farkına varmalıyız. Askeri komutanlarımızdan INF antlaşmasının olmadığı bir dünyanın sonuçlarına bakmalarını istememizin nedeni bu” dedi. Rusya’nın antlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde NATO’nun ne yapacağını öngörmek için çok erken olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Çok ciddi bir konu. Ancak yeni bir Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı istemiyoruz” diye konuştu.
KRİTİK TEMASLAR
Stoltenberg bugün temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gidiyor. İki günlük ziyarette Stoltenberg’in ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, vekaleten Savunma Bakanı olarak atanan Patrick Shanahan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Rusya ve ABD arasında uzlaşma olmaması halinde Washington’un altı ay sürecek anlaşmadan çekilme sürecini 2 Şubat’ta başlatması öngörülüyor. NATO, bu sürede Rusya’nın antlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için fırsatı olacağı ve konuya ilişkin temas ve diyaloğun süreceği görüşünde.
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