NASA duyurdu! Tam 13 yıl sonra sinyal gelmeye başladı

IMAGE uydusu 2000 yılında fırlatılmış ancak 2005 yılında kayıp olarak ilan edilmişti.

Zuma adlı, ABD Hükümetince gizli olarak sınıflandırılmış ve fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kayıp ilan edilen uyduyu arama çalışmaları yürüten astronom Scott Tilley, 2000-017A etiketli uydudan sinyaller aldı.

Sinyalleri inceleyen Tilley, tesadüfen denk geldiği uydunun NASA tarafından kayıp olarak ilan edilen IMAGE uydusu olduğunu, uydunun yörüngesini hesaplayarak onayladı.

IMAGE uydusunun, uzaktan ölçüm yapılmasına izin vermese de, halen veri yollamaya devam etmesi uydunun üzerindeki altı aygıttan bazılarının aktif olduğuna işaret ediyor.

Uydunun yolculuk esnasında ters dönerek güneş panellerinden faydalanamadığı ve bataryasını bitirdiği ancak 2007 yılındaki güneş tutulması ya da benzer bir tutulma sonrasında sistemlerini yeniden başlattığı tahmin ediliyor.