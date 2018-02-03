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    Namaz kılanları ezen İngiliz 'terörist'e 43 yıl ceza

    AA
    03.02.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen yaz teravih namazından çıkan insanların üzerine aracını süren, 1 kişinin ölümüne 11 kişinin de yaralanmasına neden olan İngiliz, ‘terör bağlantılı cinayet’ ve ‘cinayete teşebbüs’ suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    LONDRA’daki Woolwich Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yargıç Cheema Grubb, Darren Osborne’un terör eylemiyle ‘bir intihar görevine’ çıktığını söyledi. Yargıç Grubb, “Bu bir terör saldırısıydı. Kasten insanları öldürmek istedin” diyerek 48 yaşındaki Osborne’a 43 yıl hapis cezası verdi.

    Namaz kılanları ezen İngiliz teröriste 43 yıl ceza

    ‘TANRI SİZİ KORUSUN’
    Dava süresince mahkemede alaycı ifadeler kullanan Osborne, mahkemeden çıkarılırken de “Tanrı sizi korusun, hepinize teşekkür ederim” dedi.
    Dünkü duruşmada savcı Jonathan Rees, Osborne’un Müslüman toplumu ‘takıntı haline getirdiğini’ belirterek, terör eylemi ile amacının ‘mümkün olduğunca fazla Müslüman’ı öldürmek’ olduğunu vurgulamıştı. Mahkemede konuşan görgü tanıkları ise Osborne’un “Tüm Müslümanları öldüreceğim. Müslümanlar teröristtir” diye bağırdığını ve olayın ardından polisi beklerken de “İşimi tamamladım. Beni artık öldürebilirsiniz” diyerek gülümsediğini aktarmıştı.

    Namaz kılanları ezen İngiliz teröriste 43 yıl ceza

    ASIL HEDEF CORBYN’MİŞ
    Osborne, olayda kullanılan kamyonetin aslında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in öldürülmesi için kiralandığını açıklamış, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen yürüyüşe katılması beklenen Corbyn’e bu sırada saldırmayı hedeflediğini söylemişti. Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planını değiştirdiğini anlatmış ve daha sonra Türk, Yahudi ve Müslüman toplumun yoğun yaşadığı Finsbury Park’a doğru ilerlediğini aktarmıştı.

    Namaz kılanları ezen İngiliz teröriste 43 yıl ceza

    NE OLMUŞTU
    Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde 18 Haziran 2017 gecesi İngiliz vatandaşı Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti “Müslüman Refah Evi”ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

    Etiketler: Darren Osborne , namaz kılanları ezen İngiliz terörist , Avrupa'dan haberler , HABER , haberler , 43 yıl ceza
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