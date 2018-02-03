Namaz kılanları ezen İngiliz 'terörist'e 43 yıl ceza

LONDRA’daki Woolwich Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yargıç Cheema Grubb, Darren Osborne’un terör eylemiyle ‘bir intihar görevine’ çıktığını söyledi. Yargıç Grubb, “Bu bir terör saldırısıydı. Kasten insanları öldürmek istedin” diyerek 48 yaşındaki Osborne’a 43 yıl hapis cezası verdi.

‘TANRI SİZİ KORUSUN’

Dava süresince mahkemede alaycı ifadeler kullanan Osborne, mahkemeden çıkarılırken de “Tanrı sizi korusun, hepinize teşekkür ederim” dedi.

Dünkü duruşmada savcı Jonathan Rees, Osborne’un Müslüman toplumu ‘takıntı haline getirdiğini’ belirterek, terör eylemi ile amacının ‘mümkün olduğunca fazla Müslüman’ı öldürmek’ olduğunu vurgulamıştı. Mahkemede konuşan görgü tanıkları ise Osborne’un “Tüm Müslümanları öldüreceğim. Müslümanlar teröristtir” diye bağırdığını ve olayın ardından polisi beklerken de “İşimi tamamladım. Beni artık öldürebilirsiniz” diyerek gülümsediğini aktarmıştı.

ASIL HEDEF CORBYN’MİŞ

Osborne, olayda kullanılan kamyonetin aslında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in öldürülmesi için kiralandığını açıklamış, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen yürüyüşe katılması beklenen Corbyn’e bu sırada saldırmayı hedeflediğini söylemişti. Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planını değiştirdiğini anlatmış ve daha sonra Türk, Yahudi ve Müslüman toplumun yoğun yaşadığı Finsbury Park’a doğru ilerlediğini aktarmıştı.

NE OLMUŞTU

Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde 18 Haziran 2017 gecesi İngiliz vatandaşı Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti “Müslüman Refah Evi”ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.