Musul’da çifte vali krizi
IRAK’ın en büyük kentlerinden olan kuzeydeki Ninova vilayetinin merkezi Musul’da valilik konusunda kriz yaşanıyor.
Ninova Vilayet Meclisi, geçen pazar vali Mansur el Marid’in görevinden istifa ettiğini açıklayarak, Necim el Cuburi’yi oyçokluğuyla yeni vali seçtiklerini duyurdu. Ancak Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı savaş için oluşturulan Şii ağırlıklı Haşdi Şabi milis gücüne yakın 54 yaşındaki el Marid, Fransız AFP’ye yaptığı açıklamada istifa mektubunun gerçek olmadığını belirterek, “Ben meşru valiyim” dedi.
ABD’YE YAKIN BİR İSİM
ABD’ye yakınlığı ile tanınan Cuburi, vilayet meclisinde 23’e karşı 39 oyla seçilmişti. Irak’ta vilayet meclisi üyeleri halk oyuyla seçiliyor. Bu üyeler de valileri seçiyor. Bununla beraber AFP, Irak’taki şiddetli protestolardan ötürü geçen ekimde hükümetin ülkedeki vilayet meclislerini yolsuzluğa bulaştıkları gerekçesiyle feshettiğini aktardı.
Ordudan yeni emekli olan Necim el Cuburi de Musul Ortak Operasyonlar Komutanı olarak DEAŞ’a karşı mücadelede yer almıştı. Cuburi, ABD’de askeri eğitim aldığı için Washington’a çok yakın bir isim olarak biliniyor. Sünnilerin çoğunlukta olduğu Musul, 2014-2017 yılları arasında DEAŞ’ın işgali altında kalmış, şehir, düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı.
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