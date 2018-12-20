Musk’tan trafiğe tünelli çözüm
SpaceX, Tesla ve yeraltı tünel açma şirketi The Boring Company gibi şirketlerin CEO’su Elon Musk, California eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles’ta trafik sorununu aşmasını umut ettiği tünel projesinin ilk test sürüşünü yaptı.
Yerin 9 metre altında oluşturulan 1.8 km’lik tünelde tüm aksaklıklar giderildiğinde saatte 241 km’ye ulaşılması bekleniyor. Buna göre araçlar 3.65 metre yarıçapındaki tüpe asansörle indiriliyor. Tünelin kullanılabilmesİ için ortalama 200 ile 300 dolar değerinde bir ekipman gerekiyor. Elektrikli araçlara eklemlenecek küçük boyutlu ek tekerlekler bir hat üzerinde kendi lastikleri üzerinde gidecek olan aracın tünelin yan duvarlarına çarpmasını engelleyecek. İlk test sürüşünde Elon Musk saatte ancak 65 km hıza ulaşabildi.
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