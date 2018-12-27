Mursi ile Mübarek ilk kez mahkemede yüzleşti
MISIR’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı “Hapishaneler baskını” davasının dünkü duruşmasına “tanık” olarak katıldı. Böylece 2011 yılında halk isyanıyla devrilen Mübarek ve Mursi ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.
Daha önce yargılandığı davalarda mahkemeye hasta yatağında getirilen Mübarek’in (90) bu kez oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü. 2012 yılında darbeyle görevinden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin ise cam kafesin içinde mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.
“Hapishaneler baskını” davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. Tekrar yargılamanın 26 Şubat 2017’de başlanan davada aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Mübarek, şimdiki Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile orduya danışması gerektiğini söyledi. Mursi’nin devrildiği darbenin üzerinden geçen 5 yılı aşkın sürede Mursi hakkında açılan davaların 4’ünde nihai karar verildi, diğer 2’sinde ise yargı süreci devam ediyor.
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