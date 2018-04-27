İngiliz İşçi Partisi'nin lideri Corbyn maçı böyle izledi
İngiltere'de muhalefette bulunan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, dün akşam Londra'da Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanan maçta görüldü.
Corbyn, maçı Arsenal taraftarlarıyla iç içe izledi.
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı sırasında taraftarların heyecanı kameralara yansırken, Corbyn sukunetini kaybetmeden karşılaşmayı izledi.
Sıkı bir Arsenal taraftarı olmasıyla bilinen Corbyn özellikle genç seçmen arasında popülerliğiyle dikkat çekiyor.
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