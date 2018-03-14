Mucize öldü
Albert Einstein’dan sonraki en ünlü bilim insanı olarak kabul edilen Prof. Dr. Stephen W. Hawking, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Ardında evrenin oluşumu, zaman ve kara delikler konusunda muazzam bir bilimsel miras bıraktı.
STEPHEN Hawking, Galileo’nun 300’ncü ölüm yıl dönümünde doğdu, Einstein’ın 139. doğum gününde öldü. 21 yaşındayken ALS hastalığı dolayısıyla 3 yıl ömrünün kaldığı söylenmesine rağmen 55 yıl daha hayatta kalarak ölüme meydan okudu. Yanağında çalışan tek kasıyla kullandığı bilgisayar vasıtasıyla bilim tarihine yön veren çalışmalara imza attı. 2004’teki bir söyleşisinde “Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün, her zaman başarılı olacak bir yol vardır. Hayat varsa, umut da vardır” dedi.
İngiltere Cambridge’deki evinde hayatını kaybeden Hawking’in 10 milyondan fazla satan “Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere” kitabı 1988 yılında yayımlandı ve onlarca dile çevrildi. 1991 yılında Amerikalı Film Yönetmeni Errol Morris tarafından belgesele dönüştürüldü. 2014 yılında çekilen ve Prof. Dr. Hawking’in hayatını konu alan “Her Şeyin Teorisi” filmi birçok dalda Akademi Ödüllerine aday oldu ve Prof. Dr. Hawking’i canlandıran Eddie Redmayne, En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nı aldı.
BİLİME MUAZZAM KATKI
- 1970’te karadeliklerin radyasyon yayabildiğini buldu.
- 1973’te kendi inandığının aksine, karadeliklerin uzaya enerji ve partikül sızdırabildiğini keşfetti.
- 1974te ‘Hawking radyasyonu’ adı verilen teorisini yayımladı. Hala gözlemlenmemiş olan bu ışıma kara deliklerin radyasyon yayması ile ilgili teorik çerçeveyi çizdi.
- 1979’da Cambridge Üniversitesi’nde daha önce Isaac Newton’un pozisyonu olan Lucasian Matematik Profesörü oldu.
- 1988’de “Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere” adlı kitabı yayımlandı. 10 milyondan fazla sattı ve 40 dile çevrildi.
- 2004’te karadelik paradoksunu çözdüğünü açıkladı. 30 yıl boyunca kara deliklerin içine düşen her şeyi yok ettiğini savunan Prof. Dr. Hawking, aslında karadeliğin içindeki bazı bilgilerin dışarıya çıkabildiğini bulduğunu söyledi.
HAYAT DERSLERİ
- Bir muhabbet sırasında konudan koparsam karadelikleri ve fiziği düşünmeye başlarım. Engelli oluşum bana böyle bir avantaj sağlar.
- Ünlü olmamın kötü yanı, tanınmadan dünyada herhangi bir yere gidemiyor olmam. Siyah güneş gözlüğü ve peruk takmam yeterli değil. Tekerlekli sandalye beni ele veriyor.
- Milyonlarca yıl boyunca insan, sadece hayvan gibi yaşadı. Sonra hayalimizin gücünü ortaya koyan bir şey gerçekleşti. Konuşmayı öğrendik.
- Her zaman yapabileceğiniz bir şey, başarılı olabileceğiniz bir şey vardır, önemli olan pes etmemek.
‘AŞIRI HIZ’DAN AYAĞINI KIRMAYI DA, UÇMAYI DA BAŞARDI
BİLİMSEL konferanslar ve toplantılar için dünyayı gezen Prof. Dr. Hawking, Antarktika dahil her kıtaya ayak bastı. İki defa evlendi, bir kızı ve iki oğlu oldu. Dünyaca ünlü kitaplarının yanı sıra Simpsonlar, Star Trek ve The Big Bang Theory’de konuk oyuncu oldu. 60’ncı yaşını uçan balonda kutlayan Prof. Dr. Hawking, Cambridge Üniversitesi’nde fazla hız yaptığı için tekerlekli sandalyesi ile kaza yapıp ayağını kırdı. 65’nci yaşından birkaç ay sonra, 2007 yılında, sıfır yer çekimli ortamda uçmayı da tattı. Hayatta neden bu kadar risk aldığı sorulan Prof. Dr. Hawking’in cevabı şu oldu: “İnsanlara, ruhlarında engel olmadığı sürece, fiziksel engellere göre kendilerini sınırlamamaları gerektiğini göstermek istiyorum.”
CAMBRİDGE YASTA
PROF. Dr. Stephen Hawking’in ölüm haberini alan insanlar açılan anı defterine düşüncelerini yazmak için kuyruk oluşturdu. Çiçeğini alan okula koştu. Cambridge Üniversitesi yasta. Okul Profesör Hawking için üniversite bayrağını yarıya indirdi.
VASİYET: MARS’A GİDİN
- Hawking nükleer savaş, genetik olarak tasarlanmış virüsler, küresel ısınma gibi tehlikelerin yeteri kadar ciddiye alınmadığını düşünüyordu.
- Küresel ısınma tehdidinin dünyadaki yaşamı sonlandırabileceğini, insan türünün geleceğinin uzayda olduğunu düşünüyordu.
- 10 yıl içinde Mars’a gidilmesinin, 30 yıl içinde de Ay’a bir uzay üssü kurulmasının hedeflenmesi çağrısını yapmıştı.
- Geçen yıl bir söyleşide “Teknoloji bir noktada insanlardan daha üstün bir noktaya gelecek ve insanları ortadan kaldıracak” dedi.
- Uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya’ya geliş amacının ‘barışçıl’ olmayacağını da söyledi.
TÜRK PROF ANLATTI: İSRAİL’İ PROTESTO ETMİŞTİ
PROF. Dr. Hawking’in de çalıştığı Cambridge Üniversitesi’nde kuantum fiziği üzerine çalışan Prof. Dr. Mete Atatüre, kendi jenerasyonundaki binlerce bilim insanın hayatında Prof. Dr. Hawking’in “Zamanın Kısa Tarihi” adlı kitabının etkisinin büyük olduğunu aktardı: “Ben de 13 yaşındaydım ilk okuduğumda. Anlamamıştım ama anlamak için uğraşmanın zevki vardı. Zaten o kitabın bu denli etkin olması evren ve uzay-zaman ile ilgili kavramları herkes için anlaşılır halde sunması değildi bence. Aksine bu zor kavramları çok anlaşılır kılmasa da fiziğin ve evrene fizik penceresinden yaklaşmanın ne kadar heyecan ve umut verici olduğunu gösterdi.”
Atatüre, Hawking’in toplumsal olaylardaki duruşunun da önemli olduğunu söyledi: “Bence önemli bir yanı da bazı toplumsal olaylara karşı duruş sergilemiş olması. Yani hayattan kopuk, sadece bilim yapmamış. Vietnam ve Irak savaşlarını, nükleer silahlanmayı ve iklim değişikline neden olan politikaları açık bir şekilde eleştirmiş. 2013’te İsrail’in Filistin’e karşı tutumunu protesto etmek için davetli olduğu başkanlık kongresine gitmeme kararı aldığını açıklamış.”
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