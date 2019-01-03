Mucize bebeği
Rusya’da doğalgaz patlamasıyla çöken binadan 35 saat sonra sağ çıkarılan 10 aylık Ivan ‘Yeni yıl mucizesi’ ilan edildi.
31 Aralık’ta Rusya’nın Magnitogorsk şehrinde doğalgaz patlaması nedeniyle çöken 10 katlı binanın enkazından, 35 saat sonra 10 aylık bir bebek kurtarıldı. Adının İvan olduğu açıklanan bebek, Rus basınında ‘mucize’ anlamına gelen ‘Vanya’ takma adıyla yer aldı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 17, gece ise eksi 28’e kadar düştüğü şehirde hayata sıkı sıkı tutunan bebek için ‘Yeni yıl mucizesi’ deniyor. Başına darbe alan bebeğin tedavi için Moskova’ya gönderildiği ve enkazdan sağ çıkan annesiyle bir araya geldiği duyuruldu. 48 dairenin bulunduğu binada ölü sayısının 21’e yükseldiği en az 25 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu belirtildi.
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