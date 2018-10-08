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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
08.10.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

Muazzam bir zafer

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Muazzam bir zafer

ABD Senatosu, hakkındaki cinsel taciz iddialarına rağmen Brett Kavanaugh’ın (53)Yüksek Mahkeme yargıçlığına yeşil ışık yakarken, Başkan Trump kararı ‘tarihi zafer’ olarak nitelendirdi. Tartışma ABD’yi ortadan ikiye bölerken muhafazakârlar, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan sonra hayati konularda son sözü söyleyen Yüksek Mahkeme’de de çoğunluk oldu.

SENATO’nun 48’e karşı 50 oyla Brett Kavanaugh’ın yargıç adaylığına onay vermesiyle ABD’nin Anayasa Mahkemesi olan Yüksek Mahkeme’deki denge muhafazakârlar lehine değişti. Buna göre 9 koltuklu Yüksek Mahkeme’de Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanan yargıç sayısı 5’e yükseldi. Yüksek Mahkeme, ABD’de eşcinsel evlilik, kürtaj, silah edinme hakkı gibi hayati konularda son sözü söylüyor.

DEMOKRATLARI SUÇLADI

Liberal ve demokrat cephe bu atamadan pek hoşnut değil. Psikoloji profesörü Christine Blasey Ford, 36 yıl önce lisedeyken Brett Kavanaugh’ın kendine tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia etmişti. Trump’ın onayı ile bu iddiayı araştıran Federal Merkezi Soruşturma Bürosu’nun (FBI) bin sayfalık raporunun bu iddiayı tam olarak kanıtlayamadığını savunan kararsız vekiller son anda Kavanaugh’a destek kararı almıştı.

Ve önceki günkü oylamada Kavanaugh’ın desteği alması Trump cephesinde büyük sevinç yarattı. Trump’ın da onayının ardından Brett Kavanaugh ailesinin hazır bulunduğu merasimde yemin ederek göreve başladı. Başkan Trump ise yargıç adayını yok etmek için ‘utanmaz bir siyasi ve kişisel kampanya’ yönetildiğini öne sürdü. Kansas’ta bir mitinge katılan Trump, ‘tarihi bir gece’ yaşandığını belirterek “Bugün, muazzam bir zaferin ardından huzurlarınızdayım” diyerek Demokratların yürüttüğü kampanyaya karşı duran Cumhuriyetçi senatörlere teşekkür etti.

Muazzam bir zafer

SANDIKTA KİME YARAR

Cumhuriyetçiler yargıç tartışmasının kasım ayındaki kongre seçimleri öncesinde kendilerine yaradığı görüşünde. Senato’da Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnel, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada “Bizim için büyük bir siyasi hediye oldu. Öfkeli kalabalığa teşekkür ediyorum, çünkü zorluk yaşadığımız bir şeyi başardılar, seçmen tabanımızı canlandırdılar” diye konuştu.

Demokratlar ise tartışmanın sandıkta kendilerine yarayacağına inanıyor. Adı Demokratların başkan aday adayları arasında geçen Senatör Cory Booker, Brett Kavanaugh oylamasından düş kırıklığına uğramış Demokratlara, tepkilerini sandıkta gösterme çağrısında bulundu.

YÜKSEK MAHKEME’NİN DAĞILIMI DEĞİŞTİ

82 yaşındaki Yüksek Mahkeme yargıcı Anthony Kennedy’nin (82) haziran ayında emeklilik kararı alması, iki yıl önce göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump’a Yüksek Mahkeme için ikinci bir yargıç atama hakkı tanıdı.

Muazzam bir zafer

Başkan Trump’ın seçim vaatlerinden biri ülkede kritik konularda son sözü söyleyen Yüksek Mahkeme’deki muhafazakâr yargıçların sayısını arttırmaktı.

Donald Trump’ın aday gösterdiği Brett Kavanaugh’ın ataması, hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla engellenmek istenince ABD bu tartışmaya kilitlendi. Siyasi atmosferi hareketlendiren bu tartışma sonrasında kazanan Trump cephesi oldu.

Yüksek yargıçlar ömür boyu için seçiliyor. Bu durumda 50’li yaşlarda olan Trump’ın atadığı iki yargıç, Trump gittikten sonra da ABD siyasetine yön verici kararlara imza atabilecek.

Kavanaugh ile Yüksek Mahkeme’de muhafazakâr yargıç sayısı 5’e çıktı. 4 de liberal yargıç bulunuyor. Kavanaugh, kürtaj, göç, eşcinsel hakları ve oy hakkı gibi konularda karar verebilecek. New York Times gazetesi, örneğin kürtajın kısıtlanması konusunda eyaletlere daha fazla yetki tanınabileceğini yazdı.

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