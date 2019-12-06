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Dünya
AA
06.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Mozambik'te bir şehir sular altında kaldı

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Mozambik'te bir şehir sular altında kaldı

Mozambik'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin dördüncü büyük şehri olan Beira sular altında kaldı.

Mozambik'te Beira Şehir Konseyi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin Idai Kasırgası'nın yaralarının henüz sarıldığı bir zamanda geldiği belirtildi.

Konseyin paylaştığı fotoğraflarda çok sayıda araç ve evin sular altında kaldığı görülürken, halk sel sonrası oluşan kirliliğe karşı uyarıldı.

Son aylarda Doğu ve Güney Afrika'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası örgütler, yaşanan sel felaketinin küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden kaynaklandığını açıkladı.

Mart ayında Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası sonucu bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.

 

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