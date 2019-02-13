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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.02.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Mossad Başkanı 2014'te Suudi Arabistan'a gizlice ziyaret etmiş

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Mossad Başkanı 2014'te Suudi Arabistan'a gizlice ziyaret etmiş

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo'nun görevde olduğu 2014 yılında gizli bir şekilde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun, ismi açıklanmayan Batılı diplomatlara dayandırdığı habere göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Başkanı olarak görev yapan Pardo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a 2014 yılında gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin, İran ve uluslararası güçler arasında yeniden başlayan nükleer müzakerelerden kısa süre sonra 2014 başlarında yapıldığı aktarılan haberde, Suudilerin ABD ile İran yakınlaşmasından endişeli oldukları, İsrail'i İran'a karşı en güçlü destekçileri olarak gördükleri ve bunun neticesinde ilk kez İsrailli bir üst düzey yetkiliye ev sahipliği yapmayı kabul ettikleri kaydedildi.

NETANYAHU DA PRENS BENDER BİN SULTAN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da 2014 yılının eylül ayında Suudi Arabistan'ın o dönem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olan Prens Bender bin Sultan ile adı verilmeyen başka bir ülkede bir araya geldiği belirtildi.

İsrail ve Suudi Arabistanlı yetkililerden sözü edilen ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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