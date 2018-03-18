Moskova’dan Londra’ya misilleme
İNGİLTERE ile Rusya arasında patlak veren eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın 4 Mart günü Londra’da kimyasal silahla zehirlenmesi krizi restleşmelerle devam ediyor.
İngiltere’nin hafta başında 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almasının ardından şimdi de Rusya misilleme adımını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini belirterek kendilerine bir hafta süre verildiğini açıkladı. Moskova, ayrıca ülkenin ikinci büyük kenti olan St.Petersburg’daki İngiliz Başkonsolosluğu’nun kapatılacağını açıkladı. Bu konsolosluğun diplomatik temsilcilik sayısının eşit olması kuralına uymadığına işaret edildi. Rusya, ülkede faaliyet gösteren ‘British Council’ kuruluşunun da kapatılmasına karar verildiğini ilan etti. Rusya Dışişleri, İngiltere’den yeni hamleler gelmesi halinde bunlara da karşılık verileceğini bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle