Moskova’dan 24 saatte ikinci kez savaş uçağı teklifi
RUSYA askeri sanayi holdingi başkanı Sergey Çemezov, SU-35 ile SU-57 savaş uçakları hakkında yeni açıklama yaparak, Türkiye’ye olası satış ve ortak üretime hazır olduklarını açıkladı.
Dubai Airshow havacılık fuarındaki konuşmasında Türkiye’yi müşteri olarak değerlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Çemezov, “Biz 4+ nesil Su-35 ve 5’inci nesil Su-57 teklifimizi Ankara’ya sunduk. Düşünüyorlar. Olumlu karar alınması halinde uçak satışı gerçekleştirmeye hazırız. Türk tarafına teklifimiz sadece hazır ürün içermiyor. Karşı tarafın ilgi göstermesi halinde Su-35 hakkında kısmı teknoloji transferiyle belirli parçaların Türkiye’de üretilmesine de sıcak bakıyoruz. Top, Türk tarafında. Karar vermelerini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
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