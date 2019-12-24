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Dünya
AA
24.12.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı

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Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Rus Ria haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı.

İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.

Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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