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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
01.11.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Morglarda kimliği belirsiz 30 bin ceset var!

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Morglarda kimliği belirsiz 30 bin ceset var!

Meksika'nın Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ülke genelindeki morglarda en az 30 bin sahipsiz ve kimliği belirsiz ceset bulunduğunu açıkladı.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, morglar için fon, personel ve ekipman yetersizliği nedeniyle adli kimlik tespitinin düzgün bir şekilde yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada, ülke genelindeki morglarda 30 binden fazla sahipsiz ve kimliği belirsiz cesedin yanı sıra sayısı belli olmayan iskelet kalıntısı bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin çoğunun gizli mezarlarda bulunduğu ifade edildi.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

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