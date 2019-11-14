Morales: ‘Tarihin en sinsi darbesi’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMorales: ‘Tarihin en sinsi darbesi’
GeriDünya Morales: ‘Tarihin en sinsi darbesi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Morales: ‘Tarihin en sinsi darbesi’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Morales: ‘Tarihin en sinsi darbesi’

Bolivya’da istifaya zorlanan Evo Morales’in Meksika’nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, kendisini geçici devlet başkanı ilan etti. Morales, gelişmeyi ‘en sinsi darbe’ olarak niteledi.

ANAYASA uyarınca görevin kendisine geçtiğini söyleyen Senato Başkan Yardımcısı Anez (52), Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) düzenlenen oturumda oyçokluğunun sağlanamamasını ise dikkate almadı. Morales’in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi’nin oturuma katılmaması nedeniyle oy çokluğu sağlanamamıştı. İstifa sonrasında Meksika’ya sığınan Morales, yaşananları “tarihin en sinsi ve kötü darbesi” diye nitelerken, Anez’i ‘darbe tüccarı sağcı bir senatör’ olarak tanımladı. Elinde tuttuğu İncil ile başkanlık kuşağını takan Anez, “Benim taahhüdüm bu ülkeyi demokrasiye döndürmek ve ülkeye huzur getirmek. Bolivyalılar özgürlüğü ve demokrasiyi hak ediyor, oyları artık hiç çalınmasın diye çalışacağım” diyerek en kısa zamanda seçim sözü verdi.

EYLEMLER SÜRDÜ

Morales’in 20 Ekim’deki seçimlerde rakibi olan Carlos Mesa, Twitter’dan yaptığı açıklamada 22 Ocak itibariyle yeni hükümetin kurulması vaadinde bulunan Anez’i tebrik etti. ALP’de düzenlenen oturumun ardından başkent La Paz sokaklarındaki gösteriler ise hız kazandı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. 20 Ekim’de yapılan seçimlerde Morales’in tekrar kazandığının açıklanmasının ardından ülkede hükümet karşıtı gösteriler patlak vermişti. Geçtiğimiz pazar günü ordunun çağrısı üzerine istifa etmek zorunda kalan Morales, Meksika’nın iltica önerisini kabul ederek ülkeden ayrılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle