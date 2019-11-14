Morales: ‘Tarihin en sinsi darbesi’
Bolivya’da istifaya zorlanan Evo Morales’in Meksika’nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, kendisini geçici devlet başkanı ilan etti. Morales, gelişmeyi ‘en sinsi darbe’ olarak niteledi.
ANAYASA uyarınca görevin kendisine geçtiğini söyleyen Senato Başkan Yardımcısı Anez (52), Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) düzenlenen oturumda oyçokluğunun sağlanamamasını ise dikkate almadı. Morales’in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi’nin oturuma katılmaması nedeniyle oy çokluğu sağlanamamıştı. İstifa sonrasında Meksika’ya sığınan Morales, yaşananları “tarihin en sinsi ve kötü darbesi” diye nitelerken, Anez’i ‘darbe tüccarı sağcı bir senatör’ olarak tanımladı. Elinde tuttuğu İncil ile başkanlık kuşağını takan Anez, “Benim taahhüdüm bu ülkeyi demokrasiye döndürmek ve ülkeye huzur getirmek. Bolivyalılar özgürlüğü ve demokrasiyi hak ediyor, oyları artık hiç çalınmasın diye çalışacağım” diyerek en kısa zamanda seçim sözü verdi.
EYLEMLER SÜRDÜ
Morales’in 20 Ekim’deki seçimlerde rakibi olan Carlos Mesa, Twitter’dan yaptığı açıklamada 22 Ocak itibariyle yeni hükümetin kurulması vaadinde bulunan Anez’i tebrik etti. ALP’de düzenlenen oturumun ardından başkent La Paz sokaklarındaki gösteriler ise hız kazandı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. 20 Ekim’de yapılan seçimlerde Morales’in tekrar kazandığının açıklanmasının ardından ülkede hükümet karşıtı gösteriler patlak vermişti. Geçtiğimiz pazar günü ordunun çağrısı üzerine istifa etmek zorunda kalan Morales, Meksika’nın iltica önerisini kabul ederek ülkeden ayrılmıştı.
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