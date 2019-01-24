Mısır'da otobüs kazası, çok sayıda ölü var
Buheyre kentinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti
Mısır'ın Buheyre ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Buheyre ilinde yoğun sis sebebiyle iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki haftalarda limanlar ve ana yollar kapanmıştı.
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