Mısır, Rus dansözü 'çok seksi' olduğu için sınır dışı ediyor

SAHNE ismi Arapçada 'mücevher' anlamına gelen ‘Gawhara' olan Rus dansöz Yekaterina Andreyeva, 6 Şubat'ta bir gece kulübündeki dans görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından gözaltına alındı.

Soruşturmacılara göre 31 yaşındaki dansöz açık ve tahrik edici giysilerle ahlaksızlığa teşvik etmekle suçlandı.

Sputnik'in akatrdığına göre, Andreyeva ise giysisinin diğer Mısırlı dansözlerin giydiğinden farksız olduğunu savundu. Öte yandan yetkililer, Andreyeva'ya ayrıca Mısır'da çalışmak ve yaşamak için gerekli belgelere sahip olmadığı suçlamasında bulundu.

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