Miçotakis: Erdoğan ile görüşmek istiyorum
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, New York’ta bu ayın sonunda düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi arzuladığını ve her zaman Türkiye ile görüşme yanlısı olduğunu söyledi.
Miçotakis, Selanik’te düzenlediği basın toplantısında mülteciler konusunda da Türkiye-AB anlaşmasının ekonomik bölümü için yeni temaslar yapılması gerektiğini belirtti. Yunan Başbakanı, “Niyetim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmektir. Niyetim daima Türkiye ile görüşmektir. Ancak bu şekilde, gerginlikleri azaltabilir ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulabiliriz. Uluslararası hukuk Yunanistan’dan yanadır. Sayın Erdoğan’ın da ilişkilerimizde ciddi bir yeni başlangıca niyetli olduğunu ümit ediyorum. Bunu fiilen de göstermelidir” dedi. Yunan Başbakan, son dönemde Ege’deki mülteci ve göçmen geçişlerinin artması ile ilgili bir soruyu cevaplandırırken Türk makamlarının denetimlerinde gevşeme görüldüğünü ileri sürdü.
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