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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.12.2018 - 07:26, Son Güncelleme:

Michael Flynn hakkında verilecek hüküm ertelendi

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Michael Flynn hakkında verilecek hüküm ertelendi

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya soruşturması bağlamında alacağı cezanın açıklanacağı karar duruşmasından sonuç çıkmadı.

Rusya soruşturması kapsamında daha önce suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in alacağı cezanın açıklanacağı karar duruşmasından sonuç çıkmadı.

Başkent Washington'da görülen ve Flynn'in alacağı cezanın açıklanması beklenen karar duruşmasına Amerikan medyası büyük ilgi gösterdi.

Duruşmada Flynn'e verilecek ceza belli olmazken, Flynn'in avukatları müvekkillerinin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Avukatları, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile uzun süredir iş birliği yapan Flynn'in bu iş birliğini sonuna kadar götürmek için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Mahkeme, Flynn hakkında verilecek hükmün belirleneceği yeni duruşmanın ileri bir tarihte yapılacağını açıkladı.

Flynn ceza alması durumunda, Rusya soruşturması bağlamında ceza alan ilk (eski) Beyaz Saray yetkilisi olacak.

BEYAZ SARAY'DAN FLYNN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından “tuzağa düşürüldüğünü” öne sürdü.

Sanders, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Rusya soruşturması kapsamında daha önce suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Flynn hakkında açıklamalar yaptı.

“Bildiğimiz şey çok da uygun olmayan bir yolun izlenmiş oluşudur.” ifadesini kullanan Sanders, “FBI standart protokolün ötesine geçti ve General Flynn’i tuzağa düşürdü.” dedi.

Sanders, “FBI’ın standart protokollerinin ötesine geçmesinin tek bir sebebi vardı. Trump yönetimine istediklerini yapabileceklerini ve bunun üstünü örtebileceklerini düşündüler.” değerlendirmesinde bulundu.

FBI’ın Trump yönetimine karşı bir “ön yargısı” olduğunu savunan Sanders, Flynn'in ceza alması beklenen duruşmayla ilgili kaygı duyduklarını dile getirdi.

"FETÖ ELEBAŞI" SORUSU

Öte yandan Sanders, basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında açıklamalar yaptı.

Sanders, “Başkan’ın söylediği tek şey, bu konuya bakacağımızı söylemesidir. Bu süreçte herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.” dedi.

RUSYA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar Flynn'in dışında Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates suçlamaları reddetmişti. Ancak daha sonraki süreçte Gates hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort ise iki suçla ilgili olarak savcı ile iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

Başkan Trump ise soruşturmada suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağlantı olduğu iddialarını reddetmiş, kendisiyle Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

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