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    Merkel gibi papaz kızı değil ama inançlı biri

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    09.02.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    SPD lideri Martin Schulz görevini Andrea Nahles’e devredecek. Partinin sol kanat temsilcisi Nahles, Merkel kabinesinde bir bakanlık görevi almadı. Böylece Merkel’e karşı muhalefet etmek için Nahles’in elinin rahat olması planlanıyor.

    SPD uzun süredir Merkel’e karşı bir kadın başbakan adayı çıkarmayı tartışıyordu. Nahles’le bu fırsatı yakaladı. Andrea Maria Nahles SPD’nin başbakan olacak en iddialı adayı. Lisede okul gazetesine, en arzu ettiği meslek sorusuna Nahles, “Ya ev kadını ya da başbakan” diyor. Daha lisedeyken SPD’ye üye olan Andrea Maria Nahles, gençlik teşkilatı Jusos Başkanı olarak SPD’li Başbakan Gerhard Schröder’e kök söktürdü. Schröder’in sosyal hakları kısıtlayan 2010 Ajandasına savaş açtı. Bugün SPD’nin Merkel’le koalisyona girmesine isyan eden Jusos Başkanı Kevin Kühnert, o zamanki Nahles’in yanında devede kulak kalır. Kendisi o zamanki Nahles’le bugünkü Nahles arasında farkı şöyle anlatıyor: 

    “İnsan gelişiyor, uzlaşmayı öğreniyor. Gençliğimde bu konuda sorun yaşadım. Doğruysa, hemen olmalı diyordum. Ama hayat bana, bunun küçük adımlarla olabileceğini öğretti.”
    Nahles, Merkel gibi bir papaz kızı değil. Ama inançlı katolik bir aileden geliyor ve kilise üyesi. Gençliğinde kilise ayinlerinde hizmet ediyor.

    Etiketler: Andrea Nahles , papaz kızı değil ama inançlı , Avrupa'dan haberler
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