Merkel ‘evet’ istedi delege rekor kırdı

ALMANYA’da genel seçimden beş ay sonra Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar arasında yeni hükümetin kurulması için en son adımlar atılıyor. SPD koalisyon sözleşmesini 463 bin üyesinin oylamasına sunarken, CDU ise dün olağanüstü kurultay düzenleyerek, 975 delegeden oyuna sundu. CDU delegelerinin yüzde 97.2’si SPD’yle koalisyona evet dedi. SPD’yle koalisyona sadece 27 hayır oyu çıktı.

Kurultayda Merkel’in önerdiği Annegret Kramp Karrenbauer 785 oy alarak, yüzde 98.8 oranla CDU Genel Sekreteri seçildi.

CDU’nun Başkent Berlin’de yapılan olağanüstü kurultayında Merkel, partisini yeniden bütünleştirmeyi başardı. Kurultayda tam bir saat konuşan Merkel’i delegeler dakikalarca ayakta alkışladı. SPD’yle hükümet kurmaktan başka alternatif olmadığını vurgulayan Merkel, delegeleri koalisyona evet demeye çağırdı. Merkel genel seçimde kaybettikleri oyları yeniden kazanmak istediklerini söyledi ve “Seçmenlerin güvenini yeniden kazanmak istiyoruz. Kayıp oylar bizi daha da hırslandırıyor” dedi.