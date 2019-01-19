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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
19.01.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Meksika’dan sabotaj açıklaması: "Kasıtlı yapıldı"

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Meksika’dan sabotaj açıklaması: "Kasıtlı yapıldı"

Meksika'da Cumhuriyeti Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, petrol boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu açıkladı.

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  • Meksikada petrol boru hattı patladı
  • Meksikada petrol boru hattı patladı
  • Meksikada petrol boru hattı patladı
  • Meksikada petrol boru hattı patladı
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Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamanın kasıtlı yapıldığı açıklandı. Cumhuriyet Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, sorumluların bulunması için uzman raporların hazırladığını duyurdu. Başsavcı 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili halktan bilgi paylaşımında bulunmalarını talep etti.

Meksika Cumhuriyeti Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, Hidalgo eyaletine bağlı Tlahuelilpan’daki boru hattında meydana gelen patlamaya yasa dışı olarak açılan sondajın neden olduğunu belirterek halktan sorumluların ihbar edilmesini istedi. Başsavcı açıklamasında “Birileri yasa dışı yakıt elde etmek için sondaj yaptı. Kasıtlıydı. Yangının çıkma nedeni bu sondaj. Sondajı yapanlar ölümlerin sorumlusudur” ifadelerini kullandı.

Meksikada petrol boru hattı patladı
Meksika'da petrol boru hattı patladı
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