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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 23:53,Son Güncelleme:/

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Meksika Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğünü duyurdu.

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 3 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi.
Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Meksikadaki Popocatepetl Yanardağında patlama



Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif bulunuyor.

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