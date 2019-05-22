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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.05.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Meksika'da el konulan lüks mallar fakirler için satılacak

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Meksika'da el konulan lüks mallar fakirler için satılacak

Meksika'da, devletin el koyduğu lüks araçların ve malların yoksullara yardım amaçlı açık artırmayla satılacağı bildirildi.

Yetkililer, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, 1 Aralık'ta göreve geldikten sonra taşınmayıp kültür merkezine dönüştürdüğü devlet başkanlığı konutu Los Pinos'ta pazar günü düzenlenecek açık artırmada, çoğunluğu suçlulara ait lüks araç ve malların satılacağını belirtti.     

Hükümetin kurduğu "Çalınan Malları Halka İade Etme Enstitüsü" tarafından düzenlenecek açık artırmadaki satışlardan elde edilecek gelirlerin, Oaxaca eyaletindeki iki yoksul bölge halkına bağışlanacağını ifade eden yetkililer, ceza veya vergi davalarında el konulan lüks malların ve gayrimenkullerin açık artırmayla satışının devam edeceği bilgisini paylaştı.     

Lopez Obrador, şubat ayı sonunda, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam araçlarının çoğunun açık artırmayla satıldığını belirtmişti.     

Resmi araç satışlarından yaklaşık 3,25 milyon dolar sağlandığını ifade eden Lopez Obrador, bu miktarın sosyal projeler için kullanılacağını vurgulamıştı.

Lopez Obrador, başka açık artırmalar da yapılacağını, zira geriye birçok araç kaldığını belirterek, helikopter ve uçakların da satılacağını kaydetmişti.      

Göreve başlamasının ardından Lopez Obrador, devlet başkanlığı uçağını satışa çıkarmıştı. Yetkililer, bu uçağın yanı sıra hükümetin çok sayıda uçak ve helikopterinin de satılacağını duyurmuştu.     

Göreve geldikten sonra kendi maaşını düşüreceğini açıklayan Obrador, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süresi boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etmişti.       

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