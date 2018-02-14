Meclis, ‘Yarı zenci’yi affetmedi

FEDERAL Meclis, savcılığın talebi üzerine Jens Maier’in milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı. Noah Becker’e “Yarı zenci” dediği için Maier hakkında soruşturma açılabilecek.

Becker ailesi, milletvekili Maier hakkında oğullarına ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dresden savcılığı da soruşturmanın açılabilmesi için Federal Meclis’e Maier’in dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunmuştu. Talebi yerinde bulan meclis, AfD’li Maier’in dokunulmazlığını kaldırdı.

Jens Maier

PARTİSİ CEZA VERMEDİ

Boris Becker’in oğlu Noah Becker, “Berlin, Londra ve Paris’e göre daha fazla beyazlar kenti” demişti. Noah Becker’in bu sözlerini eleştiren eski yargıç Jens Maier, sosyal medya hesabında “Küçük yarı zenci yeterince ilgi görmediğinden yakınıyor galiba” diye paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımı nedeniyle yoğun tepki alan Maier, çark etmiş ve sorumluluğu büro çalışanlarına atmıştı. “Paylaşımı ben yapmadım. Çalışanlar yaptı” demişti.

AfD yönetimi milletvekilini sadece uyarırken Becker ailesi de mahkemeden, milletvekilinin oğulları için bir daha böylesi bir söylemi kullanmaması için yasak kararı çıkarmıştı.