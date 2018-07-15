Mavi Çarşı sanığı yeniden yargılanacak
İstanbul'da, ‘Mavi Çarşı’ adlı alışveriş merkezine PKK tarafından motolofkokteyli atılarak 13 kişinin ölmesine ilişkin olayda Azime Işık adlı sanığın yeniden yargılanmasına karar verildi.
AİHM’nin kararı üzerine yargılamanın yenilenmesini kabul eden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kaçma şüphesinden dolayı Işık’ı tahliye etmedi. AİHM 2. Dairesi, 1999’daki olayda Işık’ın Emniyet ifadesinin avukat yokluğunda alındığını, cezanın polis ifadelerine dayandırıldığını belirtmişti.
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