Mars’tan kaya örneği getirecek
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay ajansı (ESA), Mars gezegeninden kaya örneklerini toplayıp incelenmesi için Dünya’ya getirmek üzere ortak bir proje hazırlıyor.
7 milyar dolarlık (40 milyar TL) projeye destek artarken, ilk örneklerin Dünya’ya 2031 yılında getirilmesi hedefleniyor. NASA bu keşif için gelecek yılın temmuz ayında “Mars 2020” adlı bir gezgini uzaya fırlatacak. Bir otomobil büyüklüğündeki gezgin Mars’ın kuzey yarımküresindeki Jezero Krateri’ne inecek.
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