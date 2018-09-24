Maldivler’de devlet başkanlığı seçimini muhalefet kazandı
Maldivler’de devlet başkanlığı seçimlerinin galibi muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih oldu.
Maldivler’de devlet başkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu. Seçimi muhalefetin adayı İbrahim Muhammed Salih kazandı.
Salih, muhalefetin 240 bin oyundan 134 bin 616'sını aldı. Seçim komisyonu tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre ise Çin’in desteğini alan iktidardaki Yamin Abdül Gayyum ise oyların 96 bin 132'sini aldı. Resmi sonuçların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Salih’in seçim kampanya ofisine geçtiğimiz günlerde baskın düzenlenmiş 5 kişi gözaltına alınmıştı. Salih’in seçim galibiyeti ABD ve Hindistan tarafından memnuniyetle karşılandı.
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