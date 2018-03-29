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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

Malala 5 yıl sonra yeniden ülkesi Pakistan'da

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Malala 5 yıl sonra yeniden ülkesi Pakistan'da

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, Taliban tarafından 5 yıl önce vurulması sonrası ilk kez ülkesi Pakistan'a geri döndü.

Bugün 20 yaşında olan Malala, 2012 yılında kızların okula gitmesi için kampanya yürüttüğü gerekçesiyle bir tetikçi tarafından başından vuruldu.

Malala Yusufzay'ın Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile de görüşmesi bekleniyor.

AFP haber ajansına konuşan bir devlet yetkilisi, ziyaretin ayrıntılarının "hassasiyet gerekçesiyle" gizli tutulduğunu açıkladı.

Pakistan televizyonu, Malala'yı havalimanında ailesi ile birlikte gösteren görüntüleri de yayınladı. Benazir Bhutto Uluslararası Havalimanı'nda çekilen görüntülerde, ziyaret nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülüyor.

4 gün sürmesi beklenen geziye, Malala'nın kendi ismiyle kurulan vakfın yetkililerinin de katıldığı açıklandı.

NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Yusufzay henüz 11 yaşında iken BBC Urduca Servisi'nde yayımlanmak üzere, Taliban rejimi altında yaşamı anlatan isimsiz yazılar yazmaya başladı.

2012 yılında 15 yaşında iken içinde bulunduğu öğrenci otobüsü Taliban tarafından basıldı ve başından vuruldu. Pakistan Talibanı silahlı saldırının, Malala'nın "batı yanlısı görüşleri" nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Genç kız saldırı nedeniyle uzun süre hastanede yattı, kafatasının bir bölümü alınmak zorunda kaldı. Malala Yusufzay'ın Pakistan'daki tedavisi bugün ailesinin hala yaşadığı İngiltere'nin Birmingham kentinde devam etti.

2014 yılında 17 yaşında iken Nobel Barış Ödülü'nü alarak bu alanda ödül alan en genç isim oldu. Bugün 20 yaşında olan Yusufzay, sık sık yeniden Pakistan'a dönme isteğinden bahsediyordu.

Nobel ödülünü almadan önce BBC'ye konuşan Yusufzay, ileride başbakan olmak istediğini söyleyerek, "Ülkeme hizmet etmek istiyorum ve hayalim ülkemin gelişmiş bir yer olması ve her çocuğun eğitim alabilmesi" demişti.

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