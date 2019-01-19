'Makedonya'nın NATO üyeliği hız kazanacak'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Makedonya'nın NATO üyeliği hız kazanacak'
GeriDünya 'Makedonya'nın NATO üyeliği hız kazanacak'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
19.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

'Makedonya'nın NATO üyeliği hız kazanacak'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Makedonya'nın NATO üyeliği hız kazanacak'

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkesi ve Yunanistan arasındaki "isim sorununun" çözümüne ilişkin varılan Prespa Anlaşması'nın bugünlerde Yunan parlamentosunda onaylanacağını düşündüğünü ve böylelikle Makedonya'nın NATO üyeliğinin hız kazanacağını belirtti.

Dimitrov, Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkileri, Yunanistan ile "isim sorununun" çözümüne yönelik Prespa Anlaşması'nı ve Balkanlar'daki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Makedonya'da ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin ardından, Yunanistan'da tetiklenen büyük bir tartışma olduğuna işaret eden Dimitrov, bu nedenle ülkedeki koalisyonun dağıldığı ve sonrasında Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki hükümetin mecliste yapılan oylamada güvenoyu aldığını hatırlattı.

Dimitrov, "(Yunanistan'ın) Bugünlerde Prespa Anlaşması'nın onaylanması prosedürünü başlatacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen övgülerin Prespa Anlaşması'nı "başarısız olamayacak kadar büyük" bir anlaşma yaptığını vurgulayan Dimitrov, "Bence yakında, birkaç gün içinde bu anlaşmanın onaylanmasını Yunan parlamentosunda göreceğiz." dedi.

Anlaşmanın, Yunan parlamentosunda onaylanmasının ardından, Makedonya'nın NATO'ya üye olmasını sağlayacak katılım protokolünün de yine aynı parlamentoda oylanacağını belirten Dimitrov, böylelikle sürecin tamamlanacağını kaydetti.

Dimitrov, Makedonya ve Yunanistan'ın "isim anlaşması" sürecinin de iki ülke halkı arasındaki tarihi uzlaşı olduğunun altını çizdi.

"NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA ÇOK YAKINDA MASADA OLACAĞIZ"

Makedonya'nın, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dimitrov, ülkesinin 2005'ten bu yana AB'ye aday ülke olduğunu hatırlattı.

Dimitrov, "Yunanistan'da onay süreci tamamlandıktan sonra Makedonya'nın NATO üyeliğinin, AB üyeliğinden daha hızlı olacağını düşünüyorum." dedi. Makedonyalı Bakan, Yunan parlamentosundaki protokolün onaylanmasının ardından ülkesinin NATO'ya üye 30'uncu ülke olacağını söyledi.

NATO'ya üye diğer 28 ülkenin parlamentolarının da bu konu üzerine çalışacaklarını belirten Dimitrov, "Resmi olarak, muhtemelen önümüzdeki yılın başlarında farklı parlamentolardaki süreçlerin hızına bağlı olarak bu (NATO üyeliği) gerçekleşecek. Fakat aslında, çok yakında masada olacağız, belki bu şubat ya da mart ayları bile olabilir." diye konuştu.

TÜRKİYE-MAKEDONYA İLİŞKİLERİ

Konuşmasında Türkiye-Makedonya ilişkilerinin önemine dikkati çeken Dimitrov, "Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmemiz çok zor çünkü zaten ilişkilerimiz çok yakın, samimi ve oldukça dostane." ifadelerini kullandı.

Dimitrov, iki ülke arasında çok özel bir ilişki olduğunu dile getirerek, bunun sebebinin bir bakıma Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca ortak yaşamın paylaşılması ve Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmiş çok sayıda Türk olmasından kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan Makedonya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığına işaret eden Dimitrov, bu kişilerin Makedonya toplumuyla çok iyi entegre olduğunu kaydetti.

Dimitrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması konusunun ele alındığını anımsatarak, Türkiye ve Makedonya'nın ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine kolaylıkla çıkarılabileceğinin altını çizdi. Dimitrov ayrıca mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Balkanlar'da istikrar, sığınmacılar ve terörle mücadele konularının gündeme geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN SORUN VARSA, O BİZİM İÇİN DE SORUNDUR"

Bakan Dimitrov, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Türkiye'nin (FETÖ'ye karşı) verdiği mücadelenin tamamıyla farkındayız. Dost bir ülke olarak, Türkiye için büyük bir sorun varsa, o bizim için de büyük bir sorundur." ifadesini kullandı.

Dimitrov, iki ülkenin, özellikle güvenlik servisleri arasında olmak üzere birçok düzeyde yakın iş birliği olduğuna dikkati çekerek, "Bu meseleye politik irade, odaklanma, ulusal ve uluslararası yasal çerçevede yaklaşıyoruz." dedi.

Bu kapsamda, Makedonya'da Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Dimitrov, vakfın ilk okulunu Mart 2018'de açtığını hatırlattı. Dimitrov, "TMV okulunda verilen eğitim, kalite açısından oldukça memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme. Bu yönde daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Dimitrov, Türkiye'den, bazı FETÖ üyelerinin iadesine ilişkin alınan taleplerle ilgili, "Onlar, odak noktası ve öncelikli olarak görüşülüyor." ifadesini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDAKİ DİYALOG

Balkanlar'da son dönemde gündeme gelen Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog kapsamında "olası toprak değişimi" konusuna ilişkin Dimitrov, etnik sınırlar ve toprak değişiminin geçmişe ait kavramlar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrov, Makedonya'da Türk, Arnavut, Sırp, Boşnak ve Romanların yaşadığını ve ülkesindeki bu çeşitlilikten gurur duyduklarını belirtti.

"Belgrad ile Priştine arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz ancak akıllı olmak zorundayız." diye konuşan Dimitrov, etnik sınırlar idealize edildiğinde veya yüceltildiğinde, Balkanlar'da 1990'lı yıllarda insani trajedilere tanık olduklarına dikkati çekti.

Dimitrov, "Bence hepimiz Balkanlar'da büyük devlet olmak istiyoruz, daha büyük devletler değil." dedi.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... ABD'li senatör Lindsey Graham'dan itiraf gibi açıklama

22 dolar için öldürülmüştü! Katil zanlısı hakkında flaş gelişme

Son dakika... Meksika'da petrol boru hattı patladı

Herkesi indirdi! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi