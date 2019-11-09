Mafya liderini yakalayan polise infaz
Meksika’da, El Chapo (bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan Eduardo adlı polis, park yerinde 155 kurşunla infaz edildi.
Ovidio Guzman Lopez 17 Ekim’de Culiacan’da gözaltına alınmış, şehirde güvenlik güçleri ile kartel arasında savaşı andıran çatışmalar yaşanmıştı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şehrin güvenliğini sağlamak için El Chapo’nun oğlunu serbest bırakmıştı.
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