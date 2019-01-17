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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Maduro’ya başkaldırı

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Maduro’ya başkaldırı

Latin Amerika’da ikinci dönemi için yemin eden sol çizgideki Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya muhaliflerin denetimindeki Ulusal Meclis başkaldırdı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yetkileri alınmış bu organın başkanı Juan Guaido’yu arayarak destek açıkladı. Trump’ın da Guaido’yu başkan olarak tanıyacağı iddiası söz konusu.

PETROL zengini Latin Amerika ülkesi Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçen hafta 6 yıllık ikinci dönemi için yemin etmesi sonrası muhalefet ile iktidar arasında gerilim yükseldi. Sosyalist Maduro yönetimini tanımadıklarını açıklayan yasama organı Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido’nun geçen pazar günü istihbarat örgütü SEBIN tarafından iki saatliğine gözaltına alınıp serbest bırakılması da tansiyonu artırdı.

Maduro’ya başkaldırı

ASKERE ÇAĞRI YAPTILAR

Caracas yönetimi gözaltıyı yapan SEBIN üyeleri hakkında yasal işlem başlatılacağını açıklasa da gerilim dinmedi. Yetkileri elinden alınmış Ulusal Meclis, Maduro’yu ‘gayrimeşru’ ilan edip geçici hükümet kurulması ve erken seçime gidilmesine dair bir yol haritası hazırladı. Meclis, Maduro hükümetinin talimatlarını yerine getirmeyen askeri personele af getirileceğini de duyurdu.
Juan Guaido daha da ileri giderek, “Orta ve alt rütbeli subaylara sesleniyoruz: korku ile köprüleri atın” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda muhalifleri 23 Ocak’ta protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı. Ulusal Meclis toplandığı sırada Devlet Başkanı Maduro da yanında Savunma Bakanı General Vladimir Padrino varken televizyona çıktı. Padrino, “Yemin ettiğimiz gibi anayasayı savunmak için ölmeye hazırız. Halk sizi yüce başkan ve anayasal devlet başkanı yaptı” dedi.

PENCE, GUAIDO’YU ARADI

Venezuela’da bu gelişmeler olurken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu arayarak destek verdi. Görüşmeye dair Beyaz Saray açıklamasında, Pence’in Ulusal Meclis’in Venezuela’nın tek meşru organı olduğunu söylediği aktarıldı. Mike Pence, ABD’nin amacının Venezuela’da serbest ve adil seçimler yoluyla demokrasinin yeniden tesis edilmesi olduğunu da ekledi.

‘TRUMP TANIYACAK’ İDDİASI

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın, Juan Guaido’yu Cumhurbaşkanı olarak tanımayı düşündüğü iddia edildi. CNN’nin İspanyolca kanalı iddiayı adı açıklanmayan üç kaynağa dayandırdı. Öte yandan Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da, “ABD dahil 60’tan fazla ülke, Maduro’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak görmediklerini belirtti. Başkan’dan Guaido’yu meşru geçici başkan olarak tanımasını istedim” dedi.

 

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