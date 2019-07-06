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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriMaduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı
GeriDünya Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı
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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
06.07.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı

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Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhalefete ve tüm aktörlere bir kez daha diyalog çağrısı yaparken orduya da hem denizde hem karada tatbikatlar yapılması talimatı verdi.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da "Bağımsızlık İlanı"nın 208'inci Yıl Dönümü ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları dolayısıyla hükümet askeri geçit töreni ve sivil yürüyüş, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler ise protesto gösterisi düzenledi.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve destekçi sendika mensupları, Caracas'ın merkezindeki Nueva Granada Bulvarı'ndan Venezuela ordusunun gövde gösterisi yaptığı Kahramanlar Meydanı'na kadar yürüdü.

Devlet Başkanı Maduro, buradaki törenin ardından yaptığı konuşmada, "Kimse Venezuela'ya yanlış yapmasın. Venezuela'yı müdafaa etmek için halkımız da var, ordumuz da var. Birlik içindeyiz. Venezuela sarsılmaz bir şekilde bağımsız ve egemendir. Dünyadaki emperyalistler bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE YİNE DİYALOG ÇAĞRISI

Venezuela'nın iç sorunlarının çözümünün barışla mümkün olduğunu vurgulayan Maduro, yine ülkedeki bütün siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal aktörlere ulusal diyalog çağrısı yaptı.

Maduro, "Elimi barış ve ittihat için uzatıyorum. Hepimiz bu cömert Venezuela'da birlikte yaşayabiliriz. Yeter artık bu darbe girişimlerine, kötülüklere, Venezuela'yı istikrarsız hale getirme ve zarar verme planlarına, askeri müdahale, işgal, ekonomik yaptırımlar, ambargo ve şiddet çağrılarına artık bir son verin." dedi.

Gelecek hafta ulusal diyalog konusunda güzel haberler alınacağını söyleyen Maduro, Venezuela muhalefeti ile daimi bir diyalog masası oluşturulmasını istediklerini ve bunu da başaracaklarını vurguladı.

ORDU SINIRDA VE KARAYİPLER'DE TATBİKAT YAPACAK

Maduro ayrıca Venezuela ordusunu her duruma hazırlıklı tutmaları gerektiğine değindi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e ve diğer askeri yetkililere yeni tatbikat talimatları verdiğini aktaran Maduro, "24 Temmuz'da Karayip Denizi'nde ve Venezuela’nın kara sınırlarında yapılacak tatbikatlar için hazırlıklara başlayın." dedi.

GUAIDO YİNE AYNI ÇAĞRILARI YAPTI

Caracas'taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisinin önünde toplanan Guaido ve muhalifler ise ülkedeki son darbe girişimi çerçevesinde yakalanan emekli asker Rafael Acosta Arevalo'nun işkence sonucu ölümünü protesto etti.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteği ile aylardır orduyu darbeye çağıran ve bir de başarısız askeri kalkışma girişimine imza atan Guaido, Venezuela hükümeti için diktatörlük benzetmesinde bulundu.

Guaido, Arevalo davasına işaret ederek kendilerinin aslında askerleri savunduğunu öne sürdü ve orduya Devlet Başkanı Maduro'ya verdiği desteği çekmesi çağrısını yineledi.

Maduro hükümetinin günlerinin sayılı olduğunu iddia eden Guaido, hükümet karşıtı yeni sokak eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu ve Venezuelalılardan yine sokağa çıkmalarını istedi.

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