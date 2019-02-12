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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.02.2019 - 23:05, Son Güncelleme:

Maduro'dan ABD yönetimine 'Ku Klux Klan' benzetmesi

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Maduro'dan ABD yönetimine 'Ku Klux Klan' benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkesindeki krizin nedeni olduğunu belirterek, Trump'ın Beyaz Saray ekibini, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'a benzetti. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkesindeki krizin nedeni olduğunu belirterek, "Venezuela'yı ele geçirmek için savaş çığırtkanlığı yapıyorlar." dedi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulunan Maduro, Trump'ın Beyaz Saray ekibini, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'a benzeterek, "Bu, ABD imparatorluğunun, Beyaz Sarayı yöneten aşırı sağın, Venezuela'yı ele geçirmek için verdiği siyasi bir savaş. Venezuela'yı ele geçirmek için savaş çığırtkanlığı yapıyorlar." diye konuştu.

"Beyaz Saray'daki bu aşırıcı grubun güçlü dünya kamuoyu tarafından yenilgiye uğratılacağını umduğunu" kaydeden Maduro, sadece kendi çıkarını düşünen ABD'nin Venezuela'dan "nefret ettiğini" söyledi.

ABD'nin, Kolombiya'da beklettiği insani yardımın ülkeye girmesine niçin izin vermediği sorulan Maduro, ülkesinin, halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olduğu ve kimseden dilenmeye muhtaç olmadığı yanıtını verdi.

Venezuela'nın, başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerdeki milyarlarca dolarlık varlığının dondurulduğunu belirten Maduro, ABD'nin bu yolla ülkeye "askeri bir müdahaleye zemin oluşturacak insani kriz yaratmaya niyetlendiğini" ifade etti.

"VENEZUELA AÇLIK ÇEKEN BİR ÜLKE DEĞİL"

Uluslararası medyanın Venezuela ile ilgili var olmayan bir hikaye uydurduğunu anlatan Maduro, "Bizde aşırı yoksulluk yüzde 4,4 düzeyinde. Bu tabii ki aşmamız gereken bir sorun hala ama biz yüzde 25'ten bu düzeye geldik. Bugün Venezuela, uluslararası örgütlerce toplumsal eşitlik indekslerinin en üst düzeylerine sahip olarak tanınıyor. Sorunlarımız var mı? Evet. Ama Venezuela açlık çeken bir ülke değil." diye konuştu.

Venezuela'nın 3 milyon göç verdiği yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine de Maduro, şunları kaydetti:

"Siz Batı medyasının ortak bir sorunu var. İletilen bir yalanı olgu sayıyorsunuz. Venezuela ile ilgili bu göç kampanyası abartılmıştır. Venezuela göç alan bir ülkedir. Bunu göstermiyor ve yaymıyorsunuz. Venezuela'da ülkelerindeki savaştan, insan hakları ihlallerinden, sefaletten kaçan 5,8 milyon Kolombiyalı var. Burada 300 binden fazla İtalyan, 300 binden fazla Portekizli, 300 binden fazla İspanyol var. Bir milyondan fazla Arap, 300 binden fazla Ekvadorlu ve 300 binden fazla Perulu var."

Venezuela'nın kendisine karşı açılan ekonomik savaştan dolayı bir miktar göç verdiği belirten Maduro, bunun iddia edildiği gibi 3 milyon değil, 800 bin kadar olduğunu, bir kısmının da gittikleri yerlerde karşılaştıkları ırkçılık ve ayrımcılık yüzünden ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Venezuela'nın, maruz kaldığı ekonomik yaptırımlara rağmen halen göç aldığını belirten Maduro, sadece geçen yıl 120 bin Kolombiyalının ülkeye geldiğini söyledi.

"VENEZUELA IRAK VEYA LİBYA DEĞİL"

Batı medyasının da ülkesine karşı yazılan "senaryo"da rolü olduğunu belirten Maduro, BBC ve CNN gibi kuruluşların, Venezuela ile ilgili yalanları sorgulamadan yaydığını kaydetti.

"Venezuela, Batı için, ABD için niye bu kadar ilginç? Patates veya maydanoz üretseydik, jeopolitik haritada yerimiz bile olmazdı." ifadesini kullanan Maduro, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Venezuela petrol üretiyor, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip, dünyanın en büyük 4. gaz rezervine sahip, şimdi belgeliyoruz ki dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Venezuela önemli. OPEC'in lideri, ona başkanlık ediyor. Bu nedenle Venezuela'ya her türlü saldırı yapılıyor. Irak'a, Libya'ya yaptıkları gibi. Ama Venezuela Irak veya Libya değil. Bütün bunlara karşı koyacağız."

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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