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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
24.03.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

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Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

Ekimde tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Katalonya'ya yönelik Madrid'in hışmı durulmuyor. Yurtdışına kaçan ayrılıkçı liderler için yine uluslararası tutuklama, zaten hapistekilere ilaveten 5 Katalan lider için daha tutuklama kararı çıktı. Sokağa dökülen Katalanlar polisle çatıştı.

Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya bölgesi özerk yönetiminden 25 liderin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdi.
Bu suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA YOLU KAPALI
İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena, 5 Katalan lider hakkında daha tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararı kefaletle serbest bırakılmalarını dışlıyor.

BAŞKAN ADAYINI HAPSE ATTILAR

Bunun sonucunda bugün Katalan meclisinde yapılması gereken özerk yönetim başkanlığı seçiminin adayı Jordi Turull ve Madrid'in bölgeye kayyım ataması sonucu görevden alınan eski Katalan Meclisi Başkanı Carme Forcadell, eski Katalan bakanlar Dolors Bassa, Josep Rull ve Raül Romeva tutuklandı.
5 Katalan siyasetçi haklarındaki davanın başlamasını beklerken hapishanede tutuluyorlar.
Diğer ayrılıkçı liderler de ya hapiste ya da yurtdışına kaçtı.

Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

Yargıç Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 6 firari Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri verdi.
İçlerinde Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira da var. Rovira İspanya'yı terk ettiğini açıklamış, İspanya basını Rovira'nın İsviçre'de olduğunu yazmıştı.
İspanya'ya dönmesi halinde tutuklanacak olan Puigdemont, bağımsızlık adımını referandumundan aldıkları yetkiyle attıklarını ve kanuna aykırı bir şey yapmadıklarını savunuyor.

Karar sonrası başta Katalan başkenti Barselona olmak üzere bölge çapında kitlesel eylemler başladı.
Barselona'da federal hükümet binalarına yürüyen Katalanları polisin durdurmasıyla başlayan çatışmalarda 20'den fazla kişi yaralandı.

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