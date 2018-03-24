Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı
Ekimde tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Katalonya'ya yönelik Madrid'in hışmı durulmuyor. Yurtdışına kaçan ayrılıkçı liderler için yine uluslararası tutuklama, zaten hapistekilere ilaveten 5 Katalan lider için daha tutuklama kararı çıktı. Sokağa dökülen Katalanlar polisle çatıştı.
Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya bölgesi özerk yönetiminden 25 liderin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdi.
Bu suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.
KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA YOLU KAPALI
İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena, 5 Katalan lider hakkında daha tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararı kefaletle serbest bırakılmalarını dışlıyor.
BAŞKAN ADAYINI HAPSE ATTILAR
Bunun sonucunda bugün Katalan meclisinde yapılması gereken özerk yönetim başkanlığı seçiminin adayı Jordi Turull ve Madrid'in bölgeye kayyım ataması sonucu görevden alınan eski Katalan Meclisi Başkanı Carme Forcadell, eski Katalan bakanlar Dolors Bassa, Josep Rull ve Raül Romeva tutuklandı.
5 Katalan siyasetçi haklarındaki davanın başlamasını beklerken hapishanede tutuluyorlar.
Diğer ayrılıkçı liderler de ya hapiste ya da yurtdışına kaçtı.
Yargıç Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 6 firari Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri verdi.
İçlerinde Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira da var. Rovira İspanya'yı terk ettiğini açıklamış, İspanya basını Rovira'nın İsviçre'de olduğunu yazmıştı.
İspanya'ya dönmesi halinde tutuklanacak olan Puigdemont, bağımsızlık adımını referandumundan aldıkları yetkiyle attıklarını ve kanuna aykırı bir şey yapmadıklarını savunuyor.
Karar sonrası başta Katalan başkenti Barselona olmak üzere bölge çapında kitlesel eylemler başladı.
Barselona'da federal hükümet binalarına yürüyen Katalanları polisin durdurmasıyla başlayan çatışmalarda 20'den fazla kişi yaralandı.
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