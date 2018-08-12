Madoru'dan ABD açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMadoru'dan ABD açıklaması
GeriDünya Madoru'dan ABD açıklaması
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
ANKARA (AA)
12.08.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

Madoru'dan ABD açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Madoru'dan ABD açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), geçen hafta kendisine yönelik iki drone ile yapılan bombalı saldırı girişimiyle ilgili soruşturmaya yardımcı olmasına izin verebileceğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Maduro, geçen hafta kendisine yönelik suikast girişiminin faillerini bulmak için FBI'ın, Venezuela'da inceleme yapmasına izin verebileceğini açıkladı. 

Suikast girişimiyle bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerin Florida'ya, Peru'ya ve Kolombiya'ya kaçtığına inandığını ifade eden Maduro, "ABD hükümeti, soruşturma için FBI'ın iş birliği önerisinde bulunur ya da iş birliği önerisini teyit ederse bunu kabul ederim." diye konuştu. 

Maduro, çok sayıda Venezuelalı göçmenin yaşadığı ABD'nin Florida eyaletinde, suikastin planlandığını öne sürdüğü "terör hücrelerinin" olduğunu ve bunların yok edilmesi gerektiğini kaydetti. 

Maduro, ayrıca, Peru hükümetine de ülkede yaşayan şüphelileri iade etmesi çağrısında bulundu. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta cumartesi günü, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı. 

Maduro olayın ardından saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını dile getirmişti.

Maduro, hafta içi bir televizyon kanalından yaptığı açıklamada, suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges'ın bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürmüştü. Maduro, muhalif milletvekili Juan Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu ifade etmişti. 

Suikast girişiminde yaralanan askerlerin şapkalarını da elinde tutan Maduro, ABD ve Kolombiya'daki yetkililere gerekli delilleri sunacaklarını, bu olayı düzenleyen ve finanse edenlerin yakalanması için iş birliklerini isteyeceklerini kaydetmişti. 

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, 8 Ağustos'ta, Maduro'ya suikast girişimine ilişkin Borges'in tutuklanmasına, Requesense'nin de yargılanmasına karar vermişti. 

Diğer yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, geçen hafta, Caracas'ta ABD'li üst düzey diplomat James Story ile bir araya gelerek ABD ile iş birliği talep etmişti. Arreaza, ABD'nin iş birliği yapmayı kabul ettiğini ifade etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Madoru'dan ABD açıklaması

Hindistan’da sel felaketi

Mısır'da üç muhalife, müebbet hapis cezası

Son dakika... Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber

Madoru'dan ABD açıklaması

Hindistan’da sel felaketi

Mısır'da üç muhalife, müebbet hapis cezası

Son dakika... Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber